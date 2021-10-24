فيديو-الفائز بمسابقة ناسا: أتمنى مقابلة الرئيس السيسى لأخبره عن حلمى لمصر

جدة - نرمين السيد - قال الطالب عبدالله محمد حلمى، الفائز بمسابقة وكالة ناسا لعلوم الفضاء "أكبر هاكثون" والتى أقيمت تحت عنوان "أفضل حل فى تحدى التغيير المناخى"، إنه يحلم بإنشاء أكبر معمل للكيمياء والفيزياء على مستوى العالم فى مصر حتى تصبح الدولة المصرية أكبر دولة فى البحث العلمى.





وأضاف الطالب خلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" مساء اليوم، أنه يتمنى مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى لأخبره عن حلمى، وأشار إلى أنه يدرس بالصف الأول الإعدادى بمدرسة الدكتور يحيى المشد الرسمية المتميزة للغات بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واستغل فترة انتشار جائحة كورونا والانتهاء من البحث الخاص به تحت عنوان "تقنية الهواء من الملوثات"، كما اعتمد فى بحثه على المواقع الإلكترونية. وأوضح أنه يتمنى تأسيس المعمل من الآن، وناشد وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى بتطبيق عدد الساعات الموجودة فى الجامعات، بحيث يستطيع الانتهاء من دراسة مرحلتى الصف الأول والثانى الإعدادى فى سنة واحدة.



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