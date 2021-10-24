صور.. ملابس تناسب الحامل فى الخريف والشتاء

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض قطع الملابس التى تحتاجها الحامل فى فصول الخريف والشتاء، للحصول على إطلالة أنيقة وجذابة ودافئة.

ومن بين الملابس المناسبة لخريف وشتاء 2021 و2022:

-الفساتين التريكو:

يتميز بدوره فى منح الشعور بالراحة وليونته حيث يتمدد وينكمش مع حجم البطن، كما يمكن الاستعانة به صباحا أو مساء.

-الجاكيت والبليزر والكارديجان:

تعتبر من القطع البسيطة التى يمكن شرائها خلال فترة الحمل، ويمكن تنسيقها مع الفساتين الصيفية الواسعة أو مع بنطلون رياضى مريح للنزولات الصباحية أو الخروجات المسائية.

-التنانير:

تتناسب التنانير مع الحامل فى فصل الشتاء، سواء كانت سادة أو منقوشة ويمكن تنسيقها مع سويت شيرت قطنى وحذاء رياضى أبيض أو بوت أو كعب.

-البنطلونات الرياضية الضيقة:

لا بد من التأكد من أنه مصنوع من قماش ذات جودة عالية حتى يكون مريحا لحجم البطن.