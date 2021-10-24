شركة كورية تعلن عن الموعد الرسمى لطرح لعبة «PUBG: New State»

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن لعبة "PUBG: New State" تطرح فى 11 نوفمبر بأكثر من 200 دولة على هواتف أيفون وأندرويد.
وقال سى إتش كيم، الرئيس التنفيذى كرافتون فى بيان: "سيواصل Krafton إنتاج الألعاب التى سيستمتع بها اللاعبون فى جميع أنحاء العالم، نحن ملتزمون بتقديم تجربة موسعة استنادًا إلى الاعتقاد بأن الألعاب ستصبح أقوى أنواع الوسائط".
جدير بالذكر أن لعبة "PUBG: New State" شهدت أكثر من 50 مليون تسجيل مسبق على iOS و Android اعتبارًا من العرض عبر الإنترنت، بعد بدأ فتح التسجيلات مسبقا فى فبراير 2021.
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