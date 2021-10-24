صور- ملابس رياضية لعارضة الأزياء «إيرين مكنوت»

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جدة - نرمين السيد - وتألقت إيرين فى عالم الأزياء والموضة، ونجحت فى تمثيل أستراليا بمسابقة ملكة جمال الكون 2006.
ودخت بعدها مجال التمثيل، وشاركت فى العديد من الأعمال منها مسلسل "جيران"، وبعدها شاركت فى برنامج الرقص مع النجوم الموسم الثانى عشر.
وتزوجت فى 2013 من الدى جى الإنجليزى إليوت جليف المعرروف بإسم إكسامبل.
وتحرص إيرين مكنوت على مشاركة متابعيها لأبرز إطلالاتها الرياضية، التى نالت إعجاب جمهورها عبر "إنستجرام".
وكشفت عن طريقة حرصها على رشاقتها، والتى ترجع لالتزامها فى ممارسة التمارين الرياضية بالإضافة إلى تمارين التأمل
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