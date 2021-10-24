واتساب: وقف دعم بعض أجهزة أندرويد خلال أيام

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "يو إس إيه توداى" الأمريكى فإن بعض مستخدمى "واتساب" الذين لديهم أنظمة تشغيل "أندرويد" قديمة بحاجة إلى البدء فى البحث عن هاتف جديد، مشيرا إلى أنه اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل، سيقوم تطبيق و"اتساب" بوقف دعم الهواتف الذكية التى تعمل بنظام "أندرويد" والتى تعمل على أنظمة أقدم من 4.1.

واقترح "واتساب" ترقية مستخدمى نظام "أندرويد" المتأثرين إلى جهاز يعمل بنظام تشغيل مدعوم لمواصلة استخدام التطبيق أو حفظ سجل الدردشة.

وفقا لموقع "واتساب" على الويب، يوفر التطبيق أيضا دعما للهواتف الذكية التى تعمل بنظام "آى أو إس iOS 10 "والإصدارات الأحدث.