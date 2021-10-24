غدا.. هونر تطرح هاتفها «Honor Play5 Vitality» تعرف على مزاياه

جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف هونر الجديد اسم "Honor Play5 Vitality" الذى يأتى بشاشة من نوع OLED قياس 6.53 بوصة توفر دقة شاشة Full HD + تبلغ دقتها 1080 × 2400 بيكسل، وفقا لما جاء فى موقع "Gizmochina".

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية رباعية الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED، بالإضافة إلى كاميرا أمامية تأتى بدقة 16 ميجابكسل.

ويقترن الهاتف ببطارية سعتها 3800 ميللى أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 66 وات، كما يعمل "Honor Play5 Vitality" بنظام التشغيل أندرويد 10.

ويتوفر بـ "Honor Play5 Vitality" ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت رام، 128/256 جيجابايت لمساحة التخزين الداخلية.