العثور على جزيرة مليئة بالذهب فى سومطرة

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير أنه خلال الخمس سنوات الماضية، اهتم الصيادون باستكشاف نهر تنتشر فيه التماسيح يقع بالقرب من "باليمبانج الإندونيسية"، وعندها تم العثور على كنز فى الأعماق يحتوى على الأحجار الكريمة وخواتم الاحتفالات الذهبية، والعملات المعدنية، وأجراس الرهبان البرونزية.
ووفقا للصحيفة، عثر الصيادون أيضًا على تمثال بالحجم الطبيعى لبوذا مرصع بالجواهر يعود إلى القرن الثامن، وتبلغ قيمته ملايين الجنيهات.
وتظهر القدور والمقالى ما عاشه شعب سريفيجايا، حيث تم استيراد البضائع من الهند وبلاد فارس وكتل من أرقى أدوات المائدة فى العصر من الصين.
ويذكر أن سومطرة اشتهرت فى العصور القديمة باسم "جزيرة الذهب" لغناها برواسب ذهبية وموارد طبيعية.
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