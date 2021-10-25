نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بكوبرى 15 مايو وكثافات بـ26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات بمحور جمال عبد الناصر عند سيدى بشر، ومحور أبو قير تحديدا عند منطقة كفر عبده، كذلك الأمر أيضا عند شارع خالد بن الوليد ومحور فيكتور امانويل.

أما محافظة القلوبية قال إن الكثافات المرورية بها عند الطريق الزراعى بقليوب للمتجه إلى ميت نما بسبب بعض الأعمال هناك، كما ظهرت بعض الكثافات أعلى الطرق الدائرية منها المنيب وكارفور والأوتوستراد.

ولفت صابر إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور، كذلك قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين خدمات مرورية بإشراف اللواء عمرو البيلى، بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

وأوضح صابر لـ "صباحك ومطرحك" أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.

وتشهد محافظة الجيزة زحاما فى بعض المناطق منها مطلع كوبرى 15 مايو للمتجهين إلى الزمالك والقاهرة، ونصح بسلوك شارع السودان، مضيفا أن هناك زحامًا فى منزل محور صفط ويفضل سلوك أحمد عرابى، وهكذا أيضا أمام مترو الجامعة ونصح بسلوك شارع مراد أو شارع الجامعة، وقال إن منزل أحمد عرابى يعد مناسبا.

أما فى محافظة القاهرة يوجد زحام عند مطلع كوبرى الحلمية القادم من المطرية والكابلات والمتجه للتجنيد ومصر الجديدة، ونصح بسلوك سرايا القبة، مشيرا إلى الزحام الموجود فى كورنيش النيل، كما أن الكبارى التى تنقل الحركة بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل مرض وطبيعى.