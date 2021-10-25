صباحك ومطرحك.. متى يحتاج طفلك لـ «Shadow Teacher»؟

جدة - نرمين السيد - وأشار يونس فى "صباحك ومطرحك" إلى انتشار مصطلح الـ "Shadow Teacher" مؤخرا، لتوفير تعليم للأطفال الذين يعانون من فرط حركة وصعوبة التعلم.

وأوضح مهام الـ "Shadow Teacher" التى منها وضع خطة مع الأب والأم والمعلمين بالمدرسة ومتابعة الطفل وتقييمه، كما تساعد الطفل فى الشرح والمذاكرة، وتغيير سلوكه، بالإضافة إلى تشجيعه على المشاركة فى الألعاب الجماعية.

ويجب أن يتسم الـ "Shadow Teacher" بالصبر، وأن يكون ذا خلق رفيع، وعلى دراية بالتربية الخاصة وصعوبات التعلم وأحد التخصصات التى تهتم بالتربية الخاصة مثل علم النفس وعلم الاجتماع والتخاطب وغيره.

وأضاف يونس أن الطفل يحتاج إلى "Shadow Teacher" عند تشخيصه من قبل الطبيب المختص بمعاناة الطفل من فرط الحركة وصعوبات التعلم، وليس تخمين الوالدين.