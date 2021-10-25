فيديو- مراسلة سى إن إن تتعرض لـ موقف طريف من ديك رومى

جدة - نرمين السيد - تعرضت مراسلة تلفزيونية تابعة لقناة سى إن إن الأمريكية إلى موقف طريف على الهواء مباشرة أثناء تسجيلها تقريرا وهى تتوسط مجموعة من الديكة الرومى فى منطقة إسكس بالمملكة المتحدة البريطانية.





ووفق ما نقلته وكالة روسيا اليوم، كانت المراسلة تقف وسط مجموعة من الديوك الرومى وتدلى بتقريرها حتى نقرها أحد الديكة، فضحكت وصرخت فى رد فعل سريع منها، ليتفاعل جميع الديوك الرومى بإخراج صوت صياحهم فى نفس الوقت فى مشهد طريف. الفيديو انتشر بشدة على منصات مواقع التواصل الاجتماعى، وأثار ضحك الكثير من المشاهدين.. وذكر موقع إخبارى محلى أن المراسلة كانت تتحدث فى تقريرها عن مشاكل المزارعين فى المنطقة فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا.

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