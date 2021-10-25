«صباحك ومطرحك».. أحمد يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وشجع أحمد يونس متابعيه عبر حسابه الشخصى على "يوتيوب" على التفاعل مع هاشتاج "من أول اليوم مع يونس"، وقال: "كل الصبحاوية الجامدين منورين الهاشتاج #من_اول_اليوم_مع_يونس .. صباحكم حلوووووو".

وغرد المتابعون عبر حساباتهم الشخصية على "تويتر": "ايوة بقى نرجع لمودنا العظيم"، "أجمد مود صباحى فى صباحك ومطرحك عالراديو 9090"، "صباحكم أسعد أوى مع يونس"، "يا اختياراتك العظيمة جدا يا أبو موزو"، "ايه العظمة دى".

قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.