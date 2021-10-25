صور- رشاقة عارضة الأزياء الإسبانية فيرونيكا بلوم

جدة - نرمين السيد - ولمع اسم فيرونيكا بلوم فى مجال الأزياء والموضة بالإسبانيا، لإطلالاتها ذات الطابع البسيط والجذاب. وتعشق فيرونيكا البالغة 44 من عمرها ممارسة التمارين الرياضية وتمارين التأمل، لذا تشارك متابعيها عبر "إنستجرام" بصورها وقتها. وتشارك بلوم فى مجال التمثيل أيضا وقدمت بعض الأفلام والمسلسلات، مما زادات شهرتها هناك.

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