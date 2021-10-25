شحن سريع.. مميزات هواتف «Redmi Note 11» الجديدة

جدة - نرمين السيد - وتتميز هواتف شاومى الجديدة "Redmi Note 11" بأنها تدعم الشحن السريع الذى يبلغ 120 وات، وتعد هى أسرع تقنية شحن من شاومى لهواتف ريدمى.
وأشارت التسريبات إلى تلك الهواتف وهى Redmi Note 11 ، Note 11 Pro و+ Note 11 Pro، وفقا لما جاء فى موقع "Gizmochina" التقنى.
ويقترن الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 5100 ميللى أمبير، حيث تدعم الشحن السريع اللاسلكى بقوة 67 وات، كما أنه من المتوقع أن تشحن بطارية هواتف Redmi Note 11 بنسبة 70% فى غضون 10 دقائق فقط، بفضل تقنية HyperCharge من شاومى.
وأضافت التسريبات بعض مواصفات هواتف "Redmi Note 11 Pro" التى تأتى بكاميرا ثلاثية، وتبلغ الرئيسية منها بدقة 108 ميجابيكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، كما أنها مزودة بفلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.
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