لمدة 3 ساعات.. ليتوانى ينجح فى تحقيق الأرقام القياسية فى تحدى الجليد

جدة - نرمين السيد - ويسكن فاليريان فى ليتوانيا، ويعد أحد عشاق تحدى القدرة على تحمل الجليد، ونشرت شبكة "يورو نيوز" فيديو له أثناء التحدى. ونجح فاليريان فى البقاء لمدة 3 ساعات ودقيقة واحدة فى وعاء زجاجى مملوء بمكعبات جليدية، وكان متواجد وقتها ممثلو موسوعة جينيس للأرقام القياسية فى الموقع لتسجيل الإنجاز الذى لم يسبق لأحد تحقيقه فى قدرة التحمل على الجلوس وسط الثلوج لتلك الفترة. وسيستغرق تسجيل انجاز فاليريان رومانوفسكى فى موسوعة جينيس بعض الوقت لتأكيد الرقم القياسى العالمى الجديد، بعد آخر رقم قياسى حققه الفرنسى رومين فاندندورب، الذى استطاع البقاء داخل وعاء مشابه لمدة ساعتين و35 دقيقة العام الماضى.

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