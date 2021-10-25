مهندسون يصممون أصغر جهاز للألعاب حجم طابع البريد

جدة - نرمين السيد - ويعمل أصغر جهاز الألعاب مثل أى جهاز كامل، ويمكن أن يُعلق فى ميدالية المفاتيح، وفقا لموقع "racunalo".

ويحمل جهاز الألعاب الصغير اسم "Thumby"، ويبلغ حجمه (3 × 1.8 × 0.85 سم)، كما يتوفر به مساحة كافية لوحدة تحكم تتيح لك تشغيل الشخصية فى اللعبة فى أربعة اتجاهات.

كما يأتى بشاشة OLED أبيض وأسود، وبدقة تبلغ 72 × 40، بالإضافة إلى مكبر صوت، وميكروفون، ومنفذ USB نوع ميكرو، ووصلة لربطه بحلقة المفاتيح.

ووفقا للموقع، فإن الجهاز مزود بـ 5 ألعاب قديمة مثبتة مسبقا، بما فى ذلك الألعاب الكلاسيكية الصغيرة، ويمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء ألعابهم الخاصة باستخدام لغة البرمجة MicroPython، ومشاركة اللعب مع اللاعبين الآخرين.