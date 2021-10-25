- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - ويعمل أصغر جهاز الألعاب مثل أى جهاز كامل، ويمكن أن يُعلق فى ميدالية المفاتيح، وفقا لموقع "racunalo".
ويحمل جهاز الألعاب الصغير اسم "Thumby"، ويبلغ حجمه (3 × 1.8 × 0.85 سم)، كما يتوفر به مساحة كافية لوحدة تحكم تتيح لك تشغيل الشخصية فى اللعبة فى أربعة اتجاهات.
كما يأتى بشاشة OLED أبيض وأسود، وبدقة تبلغ 72 × 40، بالإضافة إلى مكبر صوت، وميكروفون، ومنفذ USB نوع ميكرو، ووصلة لربطه بحلقة المفاتيح.
ووفقا للموقع، فإن الجهاز مزود بـ 5 ألعاب قديمة مثبتة مسبقا، بما فى ذلك الألعاب الكلاسيكية الصغيرة، ويمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء ألعابهم الخاصة باستخدام لغة البرمجة MicroPython، ومشاركة اللعب مع اللاعبين الآخرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهندسون يصممون أصغر جهاز للألعاب حجم طابع البريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.