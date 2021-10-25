بمكونات سهلة.. طريقة تحضير سمبوسة الدجاج بالجبنة

جدة - نرمين السيد - ويمكن تحضير سمبوسة الدجاج بالجبنة، من خلال الاستعانة ببعض المقادير البسيطة المتوفرة فى جميع المطابخ، ونحتاج لتحضيرها إلى:
-باكيت عجينة سمبوسة.
-3 صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة.
-عود الكرفس المقطع مكعبات صغيرة.
-ملح.
-فلفل أسود.
-كوب من جبن الموزاريلا المبشور.
-ملعقة صغيرة من الكزبرة.
-ربع ملعقة صغيرة من المستكة.
-ربع كوب من الجبن.
-2 حبة بصلة كبيرة مفرومة.
-ملعقة صغيرة من البهارات.
-3 فصوص من الثوم المهروس.
-2 حبة من الجزر المبشور.
-2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
-ملعقة صغيرة من الكركم.
طريقة التحضير:
يجب تذويب الزبدة مع المستكة فى مقلاة على نار متوسطة، وتشويح البصل والكرفس والثوم معا وتركهم حتى يتحول لونهم إلى أصفر.
ونحتاج بعدها لخلط الكركم والبابريكا والبهارات والكزبرة وإضافتهم لخليط البصل والكرفس، ثم نضع الدجاج بعدها مع الخليط وتتبيله بكمية ملح وفلفل مناسبة وتقليبهم معا، ثم إضافة الجزر وتقليبهم مع بعض.
يتم رفع الخليط من النار وتركه حتى يبرد، وإضافة عليه الجبن الموزاريلا والجبن المطبوخ وتقليبهم معا، ثم البدء فى حشو السمبوسة وقليها فى زيت غزير حتى يتحول لونها إلى الأصفر الذهبى.
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