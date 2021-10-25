صور.. معاطف تناسب القوام الكيرفى فى الشتاء

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جدة - نرمين السيد - وتساهم المعاطف فى منح إطلالة أنيقة وجذابة خلال فصل الشتاء بالإضافة إلى الشعور بالدفء.
وتحتار الفتيات صاحبة القوام الكيرفى فى اختيار المعاطف التى تتناسب مع شكل أجسامهن وفى نفس الوقت تمنحهن المزيد من الأناقة والجاذبية والدفء.
ومن الممكن أن تستعين الفتيات الكيرفى بالآتى:
-المعاطف بحزام خصر:
يعتبر من أكثر الموديلات التى التى تبرز منطقة الخصر، كما أنه يقوم بالتركيز على منحنيات الجسم وإضافة مظهر أنيق مع إطلالات الشتاء.
-المعاطف المنفوخة:
يعد من القطع الأساسية التى يجب أن تتواجد فى خزانتك فى فصل الشتاء، لدورها فى منح الشعور بالدفء، كما أن هناك بعض الموديلات الفضفاضة بطريقة الـ Oversized والتي يمكن أن تناسب ملابسك الكاجوال.
-المعاطف الجلد:
الجلود واحد من الأشياء الأساسية في فصل الشتاء كما أنه من القطع الرائج بشكل كبير هذا العام بجميع أشكاله وموديلاته، ومن الممكن ارتداء الذى يتميز بحزام خصر، وسيقوم بإظهار القوام بشكل مثالى.
-المعاطف الطويلة:
تعد المعاطف الشتوية الطويلة هى أفضل اختيار لأصحاب القوام الكيرفى أو الممتلئ لأنها تطيل الجسم.
-المعاطف الأوفر سايز:
فهى من القطع التى يمكن أن تشعرك بالراحة وأيضًا تجعل إطلالتك مثيرة.
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