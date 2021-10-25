أمازون تعلن عن برنامجين جديدين لدمج أليكسا فى المستشفيات ودور رعاية الكبار

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع "ذا فيرج" التقنى عن رئيسة برنامج "أليكسا" للمنشآت الذكية ليرون توريس، قولها إنه فى بداية جائحة فيروس كورونا، تواصلت المستشفيات ودور الرعاية لكبار السن مع البرنامج للمساعدة فى إنشاء "أليكسا" بمجتمعاتهم، مضيفة أن المستشفيات أرادت أن تتفاعل مع المرضى دون استخدام معدات الوقاية، كما أرادت دور رعاية كبار السن فى ربط النزلاء بعائلاتهم وطاقم الدور.
وأشار "ذا فيرج" إلى أن البرنامج يتيح للقائمين على دور الرعاية استخدام أجهزة "أمازون إيكو" لتوصيل الرسائل إلى النزلاء، كما يستطيع النزلاء إجراء المكالمات من خلال "أليكسا" دون الحاجة إلى الاعتماد على أحد من الموظفين، أما فى المستشفيات، فسيتيح برنامج "أليكسا" التواصل بين الممرضين والمرضى دون الحاجة إلى الوجود فى نفس الغرفة.
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