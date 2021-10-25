أبل تطلق التحديث الجديد لنظام تشغيل «آى أو إس 15.1»

جدة - نرمين السيد - وأشار موقع "ذا فيرج" التقنى إلى أن التحديث الجديد يتضمن عودة خاصية "شايربلاى"، التى تتيح للأشخاص الاتصال بالأصدقاء أو العائلة ومشاهدة الأفلام أو التلفزيون أو الاستماع إلى الموسيقى معًا، من خلال مزامنة المحتوى حتى يتمكن الجميع من مشاهدته فى الوقت نفسه.

ويتضمن التحديث كذلك تحسينات فى إعدادات الكاميرا الخاصة بطراز "آى فون 13 برو"، كما يُمكِّن مستخدميه من إضافة شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا إلى تطبيق "واليت"، وفق "ذا فيرج".