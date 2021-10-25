جدة - نرمين السيد - وأشار موقع "ذا فيرج" التقنى إلى أن التحديث الجديد يتضمن عودة خاصية "شايربلاى"، التى تتيح للأشخاص الاتصال بالأصدقاء أو العائلة ومشاهدة الأفلام أو التلفزيون أو الاستماع إلى الموسيقى معًا، من خلال مزامنة المحتوى حتى يتمكن الجميع من مشاهدته فى الوقت نفسه.
ويتضمن التحديث كذلك تحسينات فى إعدادات الكاميرا الخاصة بطراز "آى فون 13 برو"، كما يُمكِّن مستخدميه من إضافة شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا إلى تطبيق "واليت"، وفق "ذا فيرج".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبل تطلق التحديث الجديد لنظام تشغيل «آى أو إس 15.1» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.