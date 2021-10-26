هيرتز الأمريكية تشترى 100 ألف سيارة كهربائية من تسلا

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تيك كرانش" التقنى أن قيمة الصفقة تصل إلى 4.2 مليار دولار، موضحًا أن قيمة أسهم شركة "تسلا" ارتفعت بأكثر من 5%، كما ارتفعت أسهم شركة "هيرتز" بـ11%، عقب الإعلان عن الصفقة.
وأشار "تيك كرانش" إلى أن سيارات السيدان من طراز "تسلا" ستتوفر للتأجير فى مواقع هيرتز فى الأسواق الأمريكية الرئيسية وأجزاء من أوروبا بدءًا من أوائل نوفمبر المقبل.
ووفق الموقع، أعلنت شركة "هيرتز" عن خطط لإنشاء آلاف من أجهزة شحن السيارات عبر شبكتها لدعم الزيادة فى المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى "تجربة تأجير متميزة ومختلفة" للعملاء الذين يستأجرون سيارات "تسلا"، تتضمن تثقيف السائقين حول كيفية استخدام السيارة وشحنها.
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