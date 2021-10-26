دراسة: الشاى يقلل من أعراض الاكتئاب

جدة - نرمين السيد - توصل الباحثون فى الجامعة الوطنية لعلم الاجتماع فى سنغافورة إلى أن تناول الشاى بصورة منتظمة يقلل من أعراض الاكتئاب، خاصةً لدى كبار السن، ويعد الاكتئاب أحد أكثر الاضطرابات العقلية شيوعًا بين المسنين.





وكشفت "هيئة الأبحاث المتنامية" فى سنغافورة عوامل الخطر لاكتئاب المسنين، بما فى ذلك علم الأحياء الحيوى، والخصائص السلوكية، والحالة الاجتماعية والاقتصادية وهيكل الأسرة، وترتيب المعيشة، وبيئة المجتمع، ومن بين هذه العوامل، شرب الشاى، أحد أكثر المشروبات غير الكحولية الأكثر شعبية فى العالم.

وسعت الدراسة الحالية إلى مناقشة تأثير دور الشاى على الصحة العقلية وما إذا كان التأثير المحتمل يأتى من المكونات الكيميائية الحيوية له أو السياق الاجتماعى لشرب الشاى.

وفى الدراسة الحالية، قام الفريق بتحليل البيانات من أكثر من 13000 من المشاركين المسنين، وجدوا أن شرب الشاى اليومى ثابت ظل عاملًا وقائيًا قويًا ضد الأعراض الاكتئابية.

كما أكد الباحثون على التأثيرات المختلفة لعدد من العوامل، فى مقدمتها، المعيشة الحضرية، ومستوى التعليم، والحالة الزوجية، والكفاية الاقتصادية، وصحة أفضل، ومشاركة فى الأنشطة الاجتماعية ترتبط أيضًا بأعراض اكتئاب أقل.

وعند تقسيم المجموعات بحسب عامل العمر والجنس، وجد الباحثون أن الارتباط بين شرب الشاى وتراجع الأعراض الاكتئابية كانت قوية فقط لدى الذكور ما بين 65 - 79 عامًا، من المحتمل أن تكون فائدة شرب الشاى أوضح فى المرحلة المبكرة من التدهور المعرفى.