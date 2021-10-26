نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. خريطة الكثافات ونصائح للهروب من الزحام

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها كثافات بطريق الجيش عند دير مسعود، ومحور فيكتور إمانويل وفى أبو قير تحديدا عند منطقة كفر عبده.

ولفت صابر، إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وأشار إلى أن قطاعات الطرق الدائرية تعمل بشكل مرض ما عدا ما قبل مدخل نفق السلام والكونيسة والمنيب وأعلى الأوتوستراد والبساتين وأعلى كارفور.

وأوضح تعيين الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات بإشراف اللواء عمرو البيلى، بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

وأضاف صابر لـ "صباحك ومطرحك" أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.

وتشهد محافظة الجيزة زحاما بمطلع كوبرى 15 مايو للخارج من جامعة الدول العربية وميدان لبنان، وكوبرى الجامعة للمتجهين من الجيزة إلى القاهرة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء أو كوبرى عباس أو كوبرى الساحل أو كوبرى أكتوبر لعملهم بشكل مرضى وطبيعى، مضيفا أن هناك زحامًا عند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة للقادم من كوبرى فيصل إلى مناطق الدقى ويفضل سلوك منزل شارع مراد أو شارع الجامعة.

بينما تعمل الحركة المرورية الداخلية بمحافظة القاهرة بشكل مرضى، فيما عدا مطلع كوبرى المطرية القادم من الكابلات ومتجه إلى حلمية الزيتون والتجنيد ومصر الجديدة، ويفضل سلوك كوبرى سرايا القبة، الذى يعد بديلا مناسبا لكوبرى الحدائق المتجه إلى مناطق مدينة نصر والفنجرى، وزحاما عند كورنيش النيل لهؤلاء المتجهين من حلوان والمعادى إلى مناطق وسط المدينة، وقال أنه من الممكن سلوك الأوتوستراد.

كما أن الكبارى التى تنقل الحركة بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل مرض وطبيعى.