كالعادة مع بداية «صباحك ومطرحك».. أحمد يونس يشعل تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن تصدره التريند، وقال: "#يونس يوميا عالراديو9090.. التريند الأول فى مصر على تويتر.. انضملنا حالا فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "صباح الخير.. اختار أحمد يونس"، "احصل على وقت عظيم مع يونس وصباحك ومطرحك"، "عم الناس الغالى جدا وملك التريند من داخل الاستوديو"، "رقم 1 كالعادة"، "الملك".

قدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشر