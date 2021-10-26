الكاروهات يميز الموضة النسائية فى خريف 2021

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لمجلة "Elle" المعنية بالموضة والجمال، فإن "الكاروهات" التى تتميز بالألوان الزاهية مثل البرتقالى والأخضر هى التى تزين السراويل والتنانير هذا الموسم، وكذلك المعاطف والجواكت والبليزرات. وأضافت المجلة أنه يمكن تنسيق قطع الملابس المزينة بالكاروهات الملونة مع القطع الجلدية والأحذية الضخمة "البوت" للحصول على إطلالة أكثر جرأة. وذكرت أن القطع ذات القصة الأكبر من المقاس (Oversized) تضفى على المظهر طابعا أكثر وتفردا.

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