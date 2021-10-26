صباحك ومطرحك- اليوم العالمى لـ القرع.. فوائد مهمة لصحتك

جدة - نرمين السيد - وتحدث الإعلامى أحمد يونس، خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، فى اليوم العالمى للقرع عن أبرز فوائده.

وأشار يونس، إلى أن تناول القرع يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، ومنها: الحفاظ على صحة القلب لغناه بالألياف والبوتاسيوم والفيتامينات المعززة للقلب، ويساعد هذا الفيتامين على امتصاص شبكية العين للضوء ومعالجته.

كما يقلل القرع من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ويمنح البشرة المزيد من النضارة والحيوية، ويسهل عملية الهضم.