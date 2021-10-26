بتصميم نحيف.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Xiaomi 12

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف شاومى الجديد "Xiaomi 12" بحواف نحيفة فى الأعلى والجوانب، ولكن يزيد سمكه عند نهاية الهاتف.

ويتمتع الهاتف بقدرته على مقاومة المياه والغبار، كما يتوفر به مستشعر للبصمة أسفل الشاشة، وفقا لموقع "GSMArena".

ويزود الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابيكسل، مع كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل وهى أول كاميرا من نوعها تأتى بهذه الدقة، بالإضافة إلى كاميرا ثالثة تبلغ دقتها 50 ميجابيكسل أيضا، وهى من نوع الكاميرا المقربة، كما سيأتى معها منظار بقدرة x10، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 4500 ميللى أمبير فى الساعة، ويتم شحنها بقوة شحن سلكى يبلغ 120 وات، بالإضافة إلى وجود نسخة 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائى، و512 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية.