بسبب النمو فى آسيا.. خطة فيسبوك لحماية المستخدمين

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "نيكى آسيا"، اليوم الثلاثاء، أن أرقام أرباح عملاق التواصل الاجتماعى الأمريكى أظهرت مرة أخرى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقود نمو المستخدمين. وانتقد مارك زوكربيرج ما وصفه بـ"الجهود المنسقة" لاستهداف "فيسبوك".. إذ يخضع عملاق وسائل التواصل الاجتماعى للتدقيق بشأن حماية المستخدمين مع النمو القوى فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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