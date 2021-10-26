صور.. الجاكيت «الأوفر سايز» يتربع على عرش موضة الخريف والشتاء

جدة - نرمين السيد - ويعتبر الجاكيت الجينز من الأزياء الذى يضفى على مرتديه إطلالة أنيقة جذابة، فى مختلف التوقيتات سواء فى الصباح لأماكن العمل والجامعات أو الخروجات المسائية. وتنتشر موضة الجاكيت الجينز الأوفر سايز فى خريف وشتاء 2021 و2022، إذ يحتوى على أزرار طويلة من الأمام وجيوب جانبية واسعة وياقة مطوية. ويمنح الجاكيت الجينز "الأوفر سايز" لمرتديه إطلالة دافئة وأنيقة ومريحة، لتميزه بقصته الواسعة. ويتميز الجاكيت بألوانه وتصميماته المختلفة التى تضيف لمسة فريدة من نوعها على سترة الجينز الكلاسيكية، ويمكن تنسيقه مع ملابس جاكوال وحذاء رياضى، أو فستان وحذاء ذات كعب عالى.

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