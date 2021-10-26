علماء يطورون ضمادة ذكية للجروح: ترسل البيانات عبر الهاتف

جدة - نرمين السيد - ولا تحتاج الضمادة الذكية لإزالتها لمعرفة مدى الإصابة، وفقًا لصحيفة "الخليج"، إذ تكشف عن درجة الحرارة ونوع البكتيريا والعوامل الالتهابية الخاصة بالجروح خلال 15 دقيقة.
ويمكن أن تكون الجروح المزمنة مصدر معاناة وإعاقة كبيرة للمرضى، بالإضافة إلى العديد من العوامل التى تؤثر على التئامها، مثل درجة الحرارة ومستويات الجلوكوز والحموضة.
وأوضح العلماء أن الضمادة تعمل من خلال بطارية قابلة للشحن، إذ تساعد فى متابعة أصحاب الجروح الغير قابلة للشفاء مثل القدم السكرية.
وتتكون الضمادة المبتكرة من استشعار للجروح وشريحة الكترونية وتطبيق للهاتف المحمول، وتتألف من طبقة ملامسة للجرح مسامية ومجمع سوائل الجرح وجهاز استشعار مناعى مرن.
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