صور.. الأسترالية إيميلى براوننج «ليست مجرد عارضة»

جدة - نرمين السيد - وتميزت إيميلى براوننج بإطلالاتها البسيطة فى عالم الأزياء والموضة، لذا احتلت مكانة فى قلوب متابعيها. وانضمت إلى عالم التمثيل وشاركت فى بعض الأعمال منها فيلم ليمونى سنيكتس، وفيلم Sucker Punch. وكانت إيميلى تتطلع أن تصبح مصممة أزياء منذ صغرها، وتطورت موهبتها الفنية لتشارك فى عروض الأزياء والتمثيل. وتحرص على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" بأبرز إطلالاتها، التى اتسمت بالبساطة والهدوء.

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