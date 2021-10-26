رغم مزاياه.. أوبو تكشف عن سعر هاتفها «الرخيص»

جدة - نرمين السيد - وكشفت أوبو الستار عن مواصفات هاتفها الجديد "Oppo A56" الذى يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، وفقا لما جاء فى موقع Gadgets 360. ويأتى هاتف أوبو الجديد بشاشة من نوع LCD، قياس 6.51 بوصة، تبلغ دقتها 720 × 1600 بيكسل، وتتمتع بطبقة حماية بزجاج NEG T2X-1 المقوى كيميائيا، ومستشعر للبصمة أسفل الشاشة. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة وتبلغ دقة الرئيسية 13 ميجابيكسل، مع مستشعر دقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق كما يضم الهاتف كاميرا أمامية بمستشعر بدقة 16 ميجابيكسل. ويحتوى الهاتف على بطارية بقوة 5000 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات، ويأتى بألوان الأسود والأرجوانى والأزرق، ويبلغ سعره 250 دولار أمريكى أى ما يزيد عن 3 آلاف جنيه مصرى.

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