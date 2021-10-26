الشرطة تلقى القبض على شاب يبيع زوجته مقابل 2400 دولار لشراء هاتف جديد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السلطات الهندية أن ذلك الشاب الذى من إحدى قرى ولاية أوديشا، باع زوجته مقابل 180 ألف روبية أى 2400 دولار لشراء هاتف.

وتدخلت الشرطة لإنقاذ الفتاة التى باعها زوجها لرجل آخر فى ولاية راجستان، وفقا لصحيفة "إنديا توداى" الهندية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك الشاب تزوج منذ شهرين بعدما تعرف عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وبعدها قررا الذهاب إلى ولاية راجستان للعمل وبعد أيام من وصولهما الولاية قرر بيعها.

واستخدام الشاب الأموال فى الحصول على طعام وشراء هاتف ذكى حديث، وأخبر أهلها بأنه تخلى عنها بعدما تركته مع عشيقها، ولكن الأسرة شكت فى طبيعة الأمر لذا أبلغت الشرطة.

وذكرت الصحيفة أن الشاب الذى باع زوجته، قال فى وقت لاحق إنه لم يقم ببيع زوجته، لكنه أوضح أنه كان يحتاج المال لإجراء جراحة فى القلب، لكن المحكمة أمرت بوضعه فى مؤسسة خاصة بالإصلاح والتهذيب.