شركة صينية تستعد لطرح سيارات طائرة فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - وتخطط الشركة بحلول 2024 لطرح السيارة الجديدة للاستخدام التجارى، وأوضحت أنها يمكن أن تغير التصميم النهائى، وفقا لـ "سبوتنيك".

وكشفت عن بعض المزايا التى تتوفر بسياراتها الطائرة منها تصميمها ذات الوزن الخفيف، وتمكنها من الدوران، كما أنها بها أجزاء قابلة للطى، ويساعد كل ذلك فى السير على الطرق ومن ثم التحليق بمجرد انفتاح الجناحين المروحيين.

وتمكنت الشركة من جمع 500 مليون دولار من التمويل الأسبوع الماضى، وأشارت إلى أن سيارتها المستقبلية ستحتوى على العديد من ميزات السلامة، بما فى ذلك المظلات.