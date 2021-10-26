وأنهت أسهم شركة تسلا، المملوكة لإيلون ماسك، جلسات تداول اليوم الثلاثاء، عند 1024 دولار للسهم، بزيادة 12.7%، متجاوزة بذلك تريليون دولار لأول مرة.
وأفاد موقع "جادجتس 360" التكنولوجى، اليوم، بأن هذه الزيادة جاءت فى أعقاب إعلان من شركة هيرتز العملاقة لتأجير السيارات عن أمر شراء 100 ألف سيارة من تسلا بحلول نهاية عام 2022 فى أحدث احتضان لتكنولوجيا السيارات الكهربائية من قبل مشغل سيارات رئيسى.
وأشار الموقع إلى أن إعلان هيرتز يأتى عقب أرباح تسلا القوية فى الأسبوع الماضى، التى أوضحت مرونة الشركة السوقية على الرغم من نقص أشباه الموصلات الذى أثر بشكل أكبر على شركات صناعة السيارات الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «تسلا» تحقق تريليون دولار قيمة سوقية لأول مرة بعد صفقة مع «هيرتز» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.