«تسلا» تحقق تريليون دولار قيمة سوقية لأول مرة بعد صفقة مع «هيرتز»

جدة - نرمين السيد - أصبحت شركة تسلا لصناعة السيارات والطاقة أحدث عملاق تقنى أمريكى تصل قيمته السوقية إلى تريليون دولار، إذ تشجع المستثمرون بسبب صفقة ضخمة مع شركة هيرتز للسيارات، متجاهلين الانتقادات الموجهة للشركة.





وأنهت أسهم شركة تسلا، المملوكة لإيلون ماسك، جلسات تداول اليوم الثلاثاء، عند 1024 دولار للسهم، بزيادة 12.7%، متجاوزة بذلك تريليون دولار لأول مرة.

وأفاد موقع "جادجتس 360" التكنولوجى، اليوم، بأن هذه الزيادة جاءت فى أعقاب إعلان من شركة هيرتز العملاقة لتأجير السيارات عن أمر شراء 100 ألف سيارة من تسلا بحلول نهاية عام 2022 فى أحدث احتضان لتكنولوجيا السيارات الكهربائية من قبل مشغل سيارات رئيسى.

وأشار الموقع إلى أن إعلان هيرتز يأتى عقب أرباح تسلا القوية فى الأسبوع الماضى، التى أوضحت مرونة الشركة السوقية على الرغم من نقص أشباه الموصلات الذى أثر بشكل أكبر على شركات صناعة السيارات الأخرى.