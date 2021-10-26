خصائص مبهرة.. الكشف عن تفاصيل HONOR 50

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة HONOR العلامة التجارية الرائدة فى مجال التكنولوجيا ،عن إطلاق هاتف HONOR 50 وهو أول هاتف ذكى مخصص لتصوير الفيديوهات القصيرة "الفلوج"، بمزايا مبهرة تقدم لأول مرة.







ويتميز الهاتف الجديد بأوضاع متعددة لتصوير الفيديو، منها إمكانية استخدام الكاميرا الأمامية والخلفية فى وقت واحد، وبكل سهولة ليتمكن المستخدم من الاختيار من بين 6 أوضاع للتصوير من أجل الحصول على تجربة تصوير "فلوج " vlog مبهرة.

ويأتى تصميم الهاتف مع شاشة منحنية رائعة بزاوية 75 درجة وقياس 6.57 إنش من النوع OLED ليوفر تجربة بصرية واضحة وراحة عند الاستخدام، كما يمتاز بتقنية الشحن السريع بقوة 66 واط والتى تتيح إمكانية الشحن بنسبة تصل إلى 70% خلال 20 دقيقة فقط إلى جانب البطارية الجبارة سعة 4300 مللى أمبير.