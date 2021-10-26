استعدادا للشتاء.. طريقة تحضير شوربة الدجاج بالخضار

جدة - نرمين السيد - ويمكن الاستعانة بطبق "شوربة الدجاج الغنية بالخضار" الذى يعد من الأطباق الساخنة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم. ولتحضير طبق شوربة الدجاج بالخضار لأطفالك، نحتاج إلى بعض المقادير وهى: -500 جراما من صدور الدجاج المقطعة. -3 حبات من الكوسة المقطعة. -3 حبات من الجزر المقطعة. -2 حبة من البطاطس المقطعة مكعبات. -نصف كوب من المشروم. -2 مكعب مرق دجاج. -ملح. -ماء. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير: يوضع الدجاج فى قدر ومعه الكوسة والجزر والبطاطس والمشروم ومرق الدجاج، ويضاف الملح والفلفل الأسود والأبيض. وتغمر تلك المكونات بالماء ثم تترك على نار متوسطة الحرارة لمدة 20 دقيقة حتى تنضج، ثم تقدم ساخنة.

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