جدة - نرمين السيد - وقال المهندس أحمد، لـ"دوت الخليج"، إن القهوة ليست مجرد مصدر رزق، فلكل منا عمله الخاص، ولكن وجودها هى أكبر إثبات على وجود اسم الوالد الذى علمنا الكثير من الأخلاقيات والمبادئ التى يعيشون عليها حتى الآن.
وأضاف: "محبة الناس هى الكنز والميراث الحقيقى لأى عائلة وبفضل الوالد الذى زرع فينا الصفات الحميدة والمعاملة الطيبة أصبح لنا اسم فى المنطقة يحترمه الجميع".
وتابع: "القهوة بتحفظ اسم أبونا، رحمه الله كان بيقوللى الجار للجار، لما حد كان بيتوفى كان القرآن بيفضل شغال لحد الأربعين، وأبويا زرع فينا كل حاجة حلوة، وقالى أوعى تضر حد ومعرفة الناس كنوز، وهو عايش فينا وإحنا عايشين بيه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- صاحب أقدم قهوة فى بنى سويف: محبة الناس هى الكنز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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