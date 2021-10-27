جدة - نرمين السيد - وذكرت مجلة (هاك) البريطانية أن أنشطة شبكة الطلاب المناخية فى المملكة المتحدة "تقيم وقفة احتجاجية فى الوقت الحالى داخل متحف لندن للعلوم". وقالت المجلة، إنهم كانوا يحتجون على رعاية إحدى الشركات لمعرض يقام فى المتحف. ووفقًا للمجلة، فإن أنشطة شبكة الطلاب المناخية فى المملكة المتحدة "تقيم وقفة احتجاجية فى الوقت الحالى داخل متحف لندن للعلوم". وأضافت: "نعتزم البقاء الليلة وحتى الصباح، احتجاجًا على صفقات رعاية المتحف مع شركات الوقود الأحفورى."

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متظاهرون فى لندن يقتحمون متحف العلوم ويخططون لاحتلاله طوال الليل بسبب معرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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