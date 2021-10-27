نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. خريطة المناطق المزدحمة فى القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها كثافات بطريق الجيش عند دير مسعود، وفى طريق أبو قير، كما توجد أحجام متفرقة فى منطقة جنكليز وكفر عبده، وأيضا للقادمين من مناطق محور فيكتور إمانويل.

أما محافظة القليوبية تشهد زحاما عند مدخل الطريق الزراعى للقادم من قليوب إلى ميت نما نتيجة الأعمال الموجودة فى أعلى قطاعات الطرق الدائرية.

ولفت صابر، إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وقال إن قطاعات الطرق الدائرية تعمل بشكل مرض ما عدا ما قبل نفق السلام، وأعلى الكونيسة والمنيب والمتجه من المريوطية إلى أعلى الواحات، لوجود بعض الأعمال هناك.

وأوضح، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة، عينت خدمات بإشراف اللواء عمرو البيلى، بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

وأضاف صابر لـ "صباحك ومطرحك" أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.

وقال عن محافظة الجيزة: "تقابلنا الأحجام فى مطلع كوبرى 15 مايو للقادم من جامعة الدول العربية وميدان لبنان ومتجه إلى مناطق الزمالك والقاهرة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء، وزحام فى شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة القادم من فيصل إلى مناطق الدقى ونصح بسلوك شارع مراد أو الجامعة".

وبالنسبة لمحافظة القاهرة، تنحصر الكثافات المرورية عند مطلع كوبرى المطرية القادم من الكابلات ومتجه لحلمية الزيتون ومصر الجديدة ونصح بسلوك سرايا القبة، مضيفا الزحام فى أعلى كوبرى الحدائق المتجه من الوايلى والزاوية ومتجه إلى مدينة نصر، ويفضل سلوك شارع مصر والسودان، أما كورنيش النيل يوجد به أحجام متفرقة عند آثر النبى والساحل، ومحور الشهيد القادم من المشير إلى مستشفى الشرطة نتيجة الأعمال.

كما أن الكبارى التى تنقل الحركة بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل مرض وطبيعى.