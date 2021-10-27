مع بداية حلقة «صباحك ومطرحك».. المتابعون: نمبر 1 بين المنافسين

جدة - نرمين السيد - وشوق أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" متابعيه للسماع لبرنامج "صباحك ومطرحك"، وقال: "صباحك ومطرحك ينطلق الساعه 7 صباحا على الراديو 9090 وأحلى بدايه لليوم".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج: "ابدأ يومك مع يونس"، "نمبر 1 بين المنافسين"، "عم الناس قادر أنه يضحك أى حد بيعيط .. ربنا يديمك لأى حد"، "أجمد مذيع بيعمل أجمد مود والله".

قدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.