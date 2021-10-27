سعر اقتصادى ومواصفات متوسطة.. فيفو تطرح هاتفها الجديد

جدة - نرمين السيد - زودت الشركة هاتفها "vivo Y21" بشاشة من النوع "IPS LCD" مساحتها 6.51 بوصة من نوع، وجودة +HD، وبطارية سعتها خمسة آلاف مللى أمبير.

ويأتى الهاتف أيضًا بكاميرا أمامية تبلغ دقتها، 8 ميجابيكسل، وأخرى خلفية ثنائية بدقة 13 و2 ميجابيكسل، كما يعمل بنظام تشغيل "أندرويد 11".

تبلغ الذاكرة الصلبة للهاتف الجديد من "فيفو" 64 جبجابايت، فيما تقدر ذاكرته العشوائية بـ 4 جيجايايت.

هاتف "vivo Y21" الجديد يدعم الشحن السرع، فيما يمكن أن تعمل البطارية الخاصة به لمدة تصل إلى 24 ساعة، كما يتميز بخفة الوزن.

يتوفر هاتف فيفو الجديد vivo Y21، بسعر اقتصادى، يصل إلى 190 دولارا، كما يصل سعره فى مصر إلى 2990 جنيها.