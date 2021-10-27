1.3 مليار دولار إيرادات تويتر خلال الربع الثالث من 2021

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية أن المنصة أشارت إلى أن عائدات الإعلانات بلغت 1.14 مليار دولار، ما يزيد بنسبة 41 % عن نتائج الربع الثالث للعام الماضى.

وسجلت منصة تويتر خسائر صافية بلغت 537 مليون دولار خلال الربع الثالث هذا العام بعد دخوله بتسوية لدعوى قضائية كان قد رفعها مستثمرون فى الموقع قبل سنوات بزعم أنه قد جرى تضليلهم بشأن التباطؤ فى نمو المستخدمين.

والدعوى التى رفعها مستثمرون عام 2016 تضمنت اتهامات بأن أشخاص مثل رئيس مجلس إدارة الموقع السابق ديك كوستولو لم يكشفوا عن الصورة الكاملة لحالة الشركة عندما باعوا أسهمهم الخاصة التى يملكونها فى تويتر.