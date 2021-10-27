صور- أزياء شتوية محظورة لـ قصيرات القامة

جدة - نرمين السيد - وتحرص الفتيات خلال فصل الشتاء على التمتع بإطلالات الشتاء الأنيقة ذات الطابع الجذاب الدافئ.

وهناك قطع من الملابس الشتوية التى يجب على قصيرات القامة تجنبها للتألق فى فصل الشتاء 2021 و2022، منها:

-الملابس التريكو الضخمة:

تعمل على إضافة الحجم للجزء العلوى بمنطقة الجسم وتخفى باقى معالم الجسم، وتنقص من منطقة الرقبة وتأخذ من طول الساق العديد من السنتيمترات.

-البنطلونات ذات الخصر المنخفض:

تتسبب فى تكبير منطقة الأرداف، كما أنها تأخذ بعضا من السنتيمترات من منطقة الجذع التى يمكن استغلالها للحصول على قوام أطول وأنحف.

-الأحذية ذات كعب ضخم:

تلجأ الفتيات إلى تلك الأحذية لإضافة بعض السنتيمترات، لذا يمكن استخدام الكعب العالى فقط، أما الضخم له مظهر ثقيل وسيجعل مرتديته تظهر فى صورة أقصر وتجعل الساقين تبدو أكثر سمكا.

-الألوان المتباينة:

يساعد هذا الاستايل طويلات القامة فى تنسيق ملابسهن بطريقة صحيحة لكنه للأسف غير مناسب لقصيرات القامة، لأنه يقسم الجسم كله لنصفين أو أكثر.