جوجل تتيح ترحيل سجل الدردشة من أيفون إلى أندرويد فى واتساب

جدة - نرمين السيد - أعلنت جوجل عن إتاحة ميزة ترحيل سجل الدردشة الخاص بالمستخدمين من هواتف أيفون العاملة بنظام تشغيل "آى أو إس" إلى الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" فى تطبيق "واتساب" الشهير.





وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، اليوم الأربعاء، أن الميزة الآن متاحة على جميع هواتف "بيكسل"، كما أنها ستتاح للهواتف الذكية الجديدة التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد 12.

وستجعل الميزة الجديدة التبديل من نظام تشغيل "آى أو إس" إلى "أندرويد" أسهل للمستخدمين.

وتتم عملية النقل بكل سهولة وتتطلب نسخة محدثة من تطبيق "واتساب" على الهاتفين، وأثناء إعداد الهاتف الذى يعمل بنظام Android، سيطلب من المستخدم مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام جهاز iPhone، ما يتيح بدء عملية النقل.

وذكرت جوجل أن مصنعى الهواتف الذكية يمكنهم إضافة دعم لهذه الميزة عند تحديث الهواتف إلى أندرويد، لذلك من الممكن أن يتمكن أولئك الذين لديهم هواتف حالية من الوصول إليها فى مرحلة ما.

وتعمل الشركة مع شركات تصنيع الهواتف للتأكد من أن الهواتف التى تعمل بنظام Android 12 تدعم عمليات النقل.