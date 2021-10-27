وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، اليوم الأربعاء، أن الميزة الآن متاحة على جميع هواتف "بيكسل"، كما أنها ستتاح للهواتف الذكية الجديدة التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد 12.
وستجعل الميزة الجديدة التبديل من نظام تشغيل "آى أو إس" إلى "أندرويد" أسهل للمستخدمين.
وتتم عملية النقل بكل سهولة وتتطلب نسخة محدثة من تطبيق "واتساب" على الهاتفين، وأثناء إعداد الهاتف الذى يعمل بنظام Android، سيطلب من المستخدم مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام جهاز iPhone، ما يتيح بدء عملية النقل.
وذكرت جوجل أن مصنعى الهواتف الذكية يمكنهم إضافة دعم لهذه الميزة عند تحديث الهواتف إلى أندرويد، لذلك من الممكن أن يتمكن أولئك الذين لديهم هواتف حالية من الوصول إليها فى مرحلة ما.
وتعمل الشركة مع شركات تصنيع الهواتف للتأكد من أن الهواتف التى تعمل بنظام Android 12 تدعم عمليات النقل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تتيح ترحيل سجل الدردشة من أيفون إلى أندرويد فى واتساب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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