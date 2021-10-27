جدة - نرمين السيد - وتهتم الميزة التى تم توفيرها فى "Zoom" بتحويل الكلام إلى نص مكتوب مجانا، بعد أن كانت تتطلب اشتراكا مدفوعا فى السابق.
وتتوفر ميزة زووم الجديدة بتحويل الكلام إلى نص مكتوب وذلك باللغة الإنجليزية فقط، ولكن يتم إتاحتها خلال الأشهر المقبلة باللغات الأخرى.
وتعمل ميزة زووم بتقنية الذكاء الاصطناعى وتنسخ المباشر وتحول الكلام إلى نص مكتوب على شاشة الفيديو، وفقا لموقع "The Verge".
وأشارت تيريزا لاركين، مديرة تسويق منتجات الاجتماعات والمحادثات في الشركة، إلى أن هدفهم الاتصال والتواصل والمشاركة بنجاح عبر التطبيق، بسبب مواجهة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة حواجز هائلة عند استخدام مكالمات الفيديو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نص مكتوب مجانا.. «Zoom» يطرح ميزة جديدة لمستخدميه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.