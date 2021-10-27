نص مكتوب مجانا.. «Zoom» يطرح ميزة جديدة لمستخدميه

جدة - نرمين السيد - وتهتم الميزة التى تم توفيرها فى "Zoom" بتحويل الكلام إلى نص مكتوب مجانا، بعد أن كانت تتطلب اشتراكا مدفوعا فى السابق.

وتتوفر ميزة زووم الجديدة بتحويل الكلام إلى نص مكتوب وذلك باللغة الإنجليزية فقط، ولكن يتم إتاحتها خلال الأشهر المقبلة باللغات الأخرى.

وتعمل ميزة زووم بتقنية الذكاء الاصطناعى وتنسخ المباشر وتحول الكلام إلى نص مكتوب على شاشة الفيديو، وفقا لموقع "The Verge".

وأشارت تيريزا لاركين، مديرة تسويق منتجات الاجتماعات والمحادثات في الشركة، إلى أن هدفهم الاتصال والتواصل والمشاركة بنجاح عبر التطبيق، بسبب مواجهة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة حواجز هائلة عند استخدام مكالمات الفيديو.