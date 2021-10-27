صور- أزياء بسيطة على طريقة الأسترالية شارلوت بيست

جدة - نرمين السيد - ولمع اسم شارلوت بيست البالغة من العمر 27 عاما، فى مجال الأزياء والموضة وتألقت فيه، ثم دخلت بعدها عالم التمثيل.

وشاركت شارلوت فى عدد من الأعمال منها المسلسل التلفزيونى "ذهابا وإيابا" والتى جسدت دور أصغر فتيات عائلة كامبل، آنى كامبل.

وتحرص على مشاركة متابعيها عبر صفحتها على "إنستجرام" أبرز إطلالاتها، وترتدى بعض الفتيات على طريقتها.