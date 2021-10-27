صور- تارا عماد تختار الملابس القصيرة فى أحدث ظهور 

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جدة - نرمين السيد - واختارت تارا عماد، الملابس القصيرة لإطلالتها الساحرة، بجمبسوت قصير، نالت استحسان عدد كبير من جمهورها.
تارا عماد، شاركت فى الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، رياض الخولى، محمد أحمد ماهر، ومن إخراج محمد سلامة.
كما تستعد حاليًا لتصوير فيلمها الجديد "الجواهرجى" تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيرى، ومن بطولة الفنان محمد هنيدى، منى زكى، وأحمد صلاح السعدنى، عارفة عبد الرسول، وريم مصطفى.
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