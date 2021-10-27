صور- اكتشاف أصغر الكواكب سنا على الإطلاق

جدة - نرمين السيد - الكوكب أطلق عليه اسم 2M0437b، ويبلغ عمره ملايين السنين فقط. وكشفت بعض التقارير الإخبارية وفقا لعلماء الفلك بقيادة فريق من جامعة هاواى الأميركية، أن الكوكب الصغير سيساعد على فهم طريقة وكيفية تشكل الكواكب. وأوضح العلماء أن الكوكب يبعد 400 سنة ضوئية من الأرض، وتم اكتشافه لأول مرة فى عام 2018، ويعتقد أنه أكبر بقليل من كوكب المشترى، وما يزال ساخنا بفعل الطاقة المنبعثة أثناء تكوينه، أن درجة حرارته تشبه درجة حرارة "الحمم البركانية المنبعثة من بركان Kilauea".

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