هونر تطرح هاتف جديد بقدرات تصوير خارقة

جدة - نرمين السيد - ويحمل اسم هاتف هونر الجديد "Honor 50" الذى يأتى شاشة منحنية بقياس 6.57 بوصة، من نوع OLED، وبجودة عرض FHD+.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعتى 8 أو 12 جيجابايت، وفقا لما جاء فى موقع "gsmarena" التقنى.

ويتمتع هاتف Honor 50 بمستشعر رئيسى بدقة 108 ميجابيكسل، متصل بمستشعر ثانى بدقة 8 ميجابيكسل بزاوية عرض واسعة، مع اثنين من المستشعرات بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق والماكرو.

وتمتاز إعدادات الكاميرا الرئيسية بهاتف HONOR 50، بأوضاع متعددة لتصوير الفيديو، من بينها ميزة التدوير المرئى أو تدوين الفيديو "الفلوج "، ويمكن للمستخدم الاختيار ما بين 6 أوضاع للتصوير من أجل الحصول على تجربة تصوير أفضل، إلى جانب خاصية التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية فى وقت واحد أثناء تسجيل الفيديو.

ويتوفر الهاتف ببطارية تبلغ قوتها 4300 ميللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف 8999 جنيها مصريا لنسخة 8 + 256 جيجابايت، وبسعر 7999 جنيها لطراز بسعة 6 + 128 جيجابايت.