لجذب المستخدمين.. تيك توك تتيح أدوات الفيديو لمطورى الويب وأجهزة سطح المكتب

جدة - نرمين السيد - وأشار موقع "تيك كرانش" التقنى إلى أن أدوات الفيديو الخاصة بـ"تيك توك" هى مجموعة من الحلول والخيارات تمكن المستخدمين من مشاركة مقاطعهم المصورة على المنصة مباشرة من برامج وتطبيقات تعديل الفيديوهات.
وأوضح "تيك كرانش" أن هذا التوسع سيمكن المنصة من جذب عدد أكبر من صانعى المحتوى المحترفين، بالإضافة إلى العلامات التجارية والشركات.
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